Der ökumenische Feldgottesdienst im Rügerrieth fand großes Interesse der Bevölkerung.

Am Wegkreuz neben dem Flurdenkmal saßen mehr als 300 Gläubige zusammen und nahmen am Gottesdienst teil, der vom gemeinsamen Posaunenchor aus den Rügerrieth-Gemeinden begleitet wurde. Die evangelischen Geistlichen Peter Stier aus Marktsteft, Paul Häberlein aus Mainbernheim und Sebastian Roth aus Obernbreit sowie ihre katholischen Kollegen August Popp aus Willanzheim und Hermann Menth für Mainbernheim zelebrierten gemeinsam den Pfingstgottesdienst, der unter dem Leitwort "Der Geist des Herrn erfüllt das All" stand. Hermann Menth hielt zu diesem Thema eine ansprechende Festpredigt.

Zum Festtag hatte sich die Kaiserin Kunigunde aus dem Osing bei Herbolzheim angesagt, musste aber kurzfristig passen. Die Symbolfigur des Osing, dargestellt von Tatjana Feindert, wurde vertreten von Carina Thal, die vor einigen Jahren bereits einmal als Kaiserin Kunigunde im Rügerrieth zu Gast war und heute Vorsitzende des Vereins zur Osing-Dokumentation ist.

Nach der Lesung der Fürbitten durch die Bürgermeister Susanne Knof, Peter Kraus, Thomas Reichert und Ingrid Reifenscheid-Eckert sowie dem Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins Rügerrieth, Ludwig Döppert, stellte Carina Thal die Geschichte des Osing vor. Mit großem Interesse hörten die Besucher wie die Osing-Gemeinden Herbolzheim, Humprechtsau, Krautostheim und Rüdisbronn durch ein vergleichbares Ereignis wie im Rügerrieth zusammenkamen. Im Osing hatte sich Kaiserin Kunigunde verirrt und erst durch Glockenklang wieder ihren Weg gefunden. Der Unterschied zum Rügerrieth: Die Verlosung der in der Freimark Osing gelegenen landwirtschaftlichen Flächen wird bis heute alle zehn Jahre praktiziert, das nächste Mal 2024.

Die Vorsitzende lud die Bürgermeister, die Geistlichkeit und die Gottesdienstbesucher zu einem Besuch des Osingfestes im August ein. Da soll auch die Rügerrieth-Glocke geläutet werden, die von den Rügerrieth-Gemeinden aus Mainbernheim, Willanzheim, Obernbreit und Michelfeld gestiftet wurde und vom ehemaligen Mainbernheimer Bürgermeister Karl Wolf aufbewahrt wird.

Von: Peter Stier (Pfarrer, ev. Kirchengemeinden Marktsteft und Michelfeld)