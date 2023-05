Eine wunderschöne Aussicht, ein bisschen Wind, viel Sonne und blauer Himmel bildeten den Hintergrund für den ökumenischen Pfingstgottesdienst in den Weinbergen oberhalb von Sulzfeld. Erika Gerspitzer, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Kitzingen, begrüßte die in großer Zahl erschienenen Gläubigen, bevor Dekanin Kerstin Baderschneider von der Stadtkirche Kitzingen mit einem meditativen Text zum Thema "Hl. Geist" hinführte: Geist bedeutet Hauch oder auch Atem, Gott hauchte dem Menschen seinen Atem ein, ohne Atem gibt es kein Leben. Auch in ihrer Dialogpredigt gingen die beiden Zelebrantinnen auf dieses pfingstliche Thema ein: Jesus versprach seinen Jüngern den Beistand des Hl. Geistes, der sie unterstützen wird, wenn er selbst nicht mehr bei ihnen sein kann. Auch wir können und sollen uns von diesem Geist, dem Geist der Liebe, der Wahrheit und des Friedens, erfüllen und ihn in unserem Leben wirksam werden lassen.

In den Gebeten und Liedern des Gottesdienstes wurden die Gemeinsamkeiten und der alle verbindende Glaube deutlich. Musikalisch begleitete die Feier Petrini Brass unter der Leitung von Martin Blaufelder.

Zum Ausklang gab es noch Gelegenheit zum Austausch und Gespräch bei einem Glas Wein und Gebäck.

Von: Doris Fröhling (Mitglied, Gemeindeteam St. Sebastian, Sulzfeld)