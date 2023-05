"Was stimmt mich in Bezug auf meinen Glauben heiter?" – um diese Frage ging es beim Münsterschwarzacher Pfingstgespräch auf der NarrenBaustelleKirche. Gemeinsam mit vielen Gästen unterhielten sich Ordensleute verschiedener Gemeinschaften und dem Künstlerduo Gerda Enk und Thomas Reuter auf dem Kirchplatz des Klosters, auf dem seit Ende April ein Baugerüst mit verschiedenen Narrendarstellungen die Leute zum Nachdenken über die "Baustelle Kirche" anregen soll. Flankiert wurde die Kunstinstallation von vier Veranstaltungen, die sich auf unterschiedliche Weise der Thematik näherten.

In seiner Begrüßung nahm P. Meinrad, der ebenfalls an der Installation mitwirkte, Bezug auf seiner Eröffnungsrede, in der er das Ordenskürzel "OSB" mit "O, sie bauen" übersetzte. Eine Baustelle sei weiter ein Symbol dafür, dass etwas vorwärts gehe, Richtung Zukunft. "Hätte es keine Baustellen gegeben, dann würden wir heute noch auf Ruinen leben. Wenn gebaut wird, passiert etwas", sagte P. Meinrad weiter. Seit 1200 Jahren seien die Mönche in Münsterschwarzach in dieser Bewegung gewesen – immer wäre irgendwo etwas gebaut worden. Überhaupt zeigten die Orden oft einen Aufbruch und eine Gegenbewegung zu den jeweiligen Zeiten. Zu Gast waren evangelische und katholische Ordensleute der Communität Casteller Ring, der Franziskusschwestern Vierzehnheiligen, den Franziskaner-Minoriten und der Christusträger-Bruderschaft. Neben der Fragestellung, was für sie die Heiterkeit im Glauben ausmache, ging es auch um die Kirche als Baustelle auch ein Symbol der Hoffnung und des Ausbruchs. Die Baustelle drücke Engagement und Potential aus, zu wachsen und weiterzumachen. Es gebe Orte, die trotz der Kirchenkrise die Menschen anziehen würden – etwa die Klöster und deren Gästehäuser. Kirche dürfe sich nicht so ernst nehmen, sondern auch einmal über sich selbst lachen – das Pfingstfest könne noch weiter dazu anspornen, mehr in die Lebendigkeit zu gehen. Auch in der gemeinsamen Vesper wurden diese Themen in Fürbitten und in Kehrversen besonders thematisiert. Im Anschluss waren die Gäste noch eingeladen, bei einem Imbiss ins persönliche Gespräch mit den Ordensleuten zu kommen.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)