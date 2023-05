Der KiGo on Tour führte Familien aus Buchbrunn und Repperndorf dieses Mal zu den Windrädern. In einer Mitmachgeschichte konnten Kinder und Eltern die Pfingstgeschichte einmal anders erleben. Pfarrerin Bromberger ging in einer kurzen Ansprache darauf an, dass Gottes Geist unsichtbar, aber kraftvoll ist wie der Wind, der die Windräder antreibt, so dass Strom entsteht. Aus mitgebrachten Speisen war schnell ein Buffet aufgebaut, an dem sich alle gerne bedienten. Zum Abschluss bastelten die Kinder aus Naturmaterialien, die sie auf dem Weg gesammelten hatten, Windspiele, die auf dem Rückweg eindrucksvoll im Wind wehten.

Von: Doris Bromberger (Pfarrerin, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Repperndorf)