Ihre selbst entworfenen, neuen Paramente für die Michaeliskirche in Nenzenheim führte am ersten Adventssonntag Prädikantin Christa Roth aus Wiebelsheim im Gottesdienst ein. Die Künstlerin orientierte sich bei den Motiven an den Fenstern der Kirche, die unter anderem pfingstliche Symbole für das "Ausgießen des Heiligen Geistes" in Form von Flammen oder Tropfen zeigen. Paramente dienen in der evangelischen Kirche der Besinnung und führen den Gottesdienstbesuchern die Festlichkeit des Kirchenjahres vor Augen. Christa Roth arbeitet in Patchwork-Technik und erstellt individuellen Altar- oder Kanzelschmuck für Kirchen.

Von: Timo Lechner (Michaelis-Kantor, Nenzenheim)