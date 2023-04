Eine 55-jährige Kutscherin war am Sonntagnachmittag mit einer Pferdekutsche am Schloss Hallburg auf einem Feldweg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, musste sie aufgrund der Witterungsverhältnisse und des rutschigen Untergrunds das Gespann nach der Hälfte des Anstiegs wenden. Hierbei scheuten die Pferde und die Kutsche kippte auf die rechte Seite um und wurde einige Meter mitgeschleift, ehe sie noch ein Auto touchierte. Die Kutscherin wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden.