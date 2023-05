Wie immer zu Pfingsten fand auch dieses Jahr wieder das große Pfingstlager der Europapfadfinder St. Michael (ESM) statt. So trafen sich knapp 160 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus den Stämmen Wiesentheid, Traustadt, Kitzingen und München auf dem Lagerplatz bei Prichsenstadt, um gemeinsam das Pfingstfest zu feiern. Mit dabei waren auch Freunde aus weiteren Pfadfinderbünden Deutschlands. Auf dem Programm standen vielfältige Aktivitäten – vom Wettkochen über das große Rovertheater bis hin zum gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag. Beim traditionellen Flohmarkt konnte man diverse Artikel für Lager und Fahrt erwerben. Teile der Einnahmen wurden an ein Hilfsprojekt eines ukrainischen Pfadfinderbundes gespendet. Nach drei Tagen ohne Alltagsstress, Handy oder Termine endete am Montag das Pfingstlager mit der Siegerehrung der besten Sippen und Meuten. Anschließend verabschiedeten die Wiesentheider Pfadis, die das Lager in diesem Jahr ausrichteten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die wohlverdiente Dusche und das wartende Bett.

Von: Simon Lorenz (Betreuer der Europapfadfinder St. Michael, Wiesentheid)