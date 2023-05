Der Biologe Peter Krämer ist ein echtes Siedlungskind und von Anfang an mit der Natur und der Kirche eng verbunden. Das kirchliche Engagement prägte sein Leben von Kindesbeinen an. In den zwölf Jahren als Ministrant übernahm er bereits ein Lektorenamt und saß 43 Jahre im Pfarrgemeinderat, davon 25 Jahre als dessen Vorsitzender. Dem Dekanatsrat gehörte er 28 Jahre an, zwölf Jahre als stellvertretender und dann vier Jahre als Vorsitzender.

28 Jahre beteiligte er sich als Mitglied im Diözesanrat und war in dieser Zeit im Sachausschuss Bewahrung der Schöpfung und Mensch und Umwelt.

Er war Jugendvertreter

Schon im ersten offiziellen Pfarrgemeinderat war Peter Krämer Jugendvertreter. Als 2010 die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land gegründet wurde, hatte er bereits am Kooperationsvertrag mitgearbeitet und die Gründung des pastoralen Raumes geleitet. Zunächst als Vize übernahm Krämer 2014 und bis 2022 den Vorsitz.

Sein Nachfolger in diesem Amt, Josef Gerspitzer, würdigte beim Pfarrgemeinschaftstag der Pfarrgemeinden St. Johannes und St. Vinzenz in Kitzingen, Hoheim, Sulzfeld, Biebelried, Repperndorf, Buchbrunn, Mainstockheim und Albertshofen den vielfältigen Einsatz seines Vorgängers über 42 Jahre.

Ehrennadel der Diözese

Beim Open-Air-Gottesdienst im Innenhof von Schloss Ebracher Hof in Mainstockheim dankte Gerspitzer namens der Pfarrgemeinden im pastoralen Raum. Pfarrvikar Nicolas Kehl, der den Gottesdienst, begleitet von der Musikgruppe Augustinus Combo Dettelbach, zelebrierte, überreichte Krämer die goldene Ehrennadel der Diözese Würzburg mit Urkunde als irdischer Dank für die geleistete Arbeit.

Für Ehefrau Monika gab es Blumen. Angela Furkel dankte für Jahre der Zusammenarbeit in St. Vinzenz. Peter Krämer hob hervor, dass er bei aller ehrenamtlichen Arbeit nie alleine da gestanden habe, sondern sich immer auf viele verlassen konnte, die ihm zur Seite standen. Die Ehrung sei für ihn ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für manche anstrengende, aber auch manche frustrierende Arbeit.