Um den Kindergarten in Martinsheim ging es in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Zahlreiche Eltern waren dazu in den Sitzungssaal in der alten Schule gekommen, um über den derzeitigen Personalmangel zu diskutieren.

Schon seit einiger Zeit fehlt Personal im Kindergarten, führten die Eltern aus. Bereits im letzten Jahr wurden deshalb die Krippen-Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag um zwei und Freitag um vier Stunden verkürzt. In diesem Jahr gab es in den Faschingsferien keine Hort-Betreuung, in den Oster- und Pfingstferien war die Betreuung jeweils nur bis 12.30 Uhr möglich. Wegen eines krankheitsbedingten Ausfalles ist die Situation vorübergehend zusätzlich verschlechtert, so dass seit Montag der Kindergarten voraussichtlich für zwei Wochen nur bis 12.30 Uhr geöffnet hat.

Um dieses Problem kurzfristig zu lösen, wurde vorgeschlagen vorübergehend zu ermöglichen, dass Eltern oder Seniorinnen und Senioren im Kindergarten helfen dürfen. Dies will Bürgermeister Rainer Ott mit dem Landratsamt klären.

Auch längerfristige Lösungsansätze wurden vorgeschlagen, zum Beispiel eine gemeinsame Betreuung von Hort- und Kindergartenkindern am Nachmittag. Auch eine privat organisierte Betreuung von Kindern im Hort oder Kindergarten in den Räumen des Kindergartens könnten sich die Eltern vorstellen. Zudem wurde angeregt, dass sich die Gemeinde bei der Personalsuche nicht auf kostenlose Anzeigen wie in den Marktbreiter Nachrichten oder bei der Arbeitsagentur verlassen, sondern auch kostenpflichtige Anzeigen schalten sollte.

Der Bürgermeister erklärte, dass es derzeit in vielen Kindergärten Bedarf an Fachpersonal gebe und es deshalb schwer sei, jemanden zu finden. Um weiter auf die offenen Stellen aufmerksam zu machen, wollen nun auch die Eltern selbst eine entsprechende Stellenanzeige verteilen, in der Hoffnung, dass diese dadurch mehr Personen erreicht.

Vermutlich schon in der nächsten Woche wird sich der Gemeinderat erneut mit dem Kindergarten beschäftigen. Dann soll es nicht nur um das Personal, sondern auch um die geplante Erweiterung gehen, wozu auch der Architekt eingeladen wird. Der ursprünglich vorgesehene Tagesordnungspunkt zur Beauftragung der nächsten Schritte wurde vertagt, unter anderem soll zuvor wegen der sich ändernden Gesetzeslage das Thema Heizung erneut besprochen werden.