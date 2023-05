Mit einem Hechtsprung hüpfte Bürgermeister-Sohn Thomas Volkamer zur symbolischen Saisoneröffnung ins Markt Einersheimer Terrassenbad. Mit dabei waren Kiosk-Betreiberin Christine Spiller, Burkhard Buchfelner von der Badeaufsicht und Bürgermeister Herbert Volkamer.

"Wir freuen uns auf eine tolle Badesaison, alles ist gut verbreitet", sagte das Ortsoberhaupt. Er zeigte sich dankbar gegenüber den ehrenamtlich Mitarbeitenden für die Unterstützung. "Herzliche Einladung an alle, die einen unbeschwerten Badebesuch in idyllischer Umgebung stressfrei genießen möchten", richtete sich Herbert Volkamer an Gäste aus Markt Einersheim und von außerhalb. "Wir hoffen auf schönes Wetter und das Wichtigste: einen unfallfreien Badebetrieb", fügte der Bürgermeister beim Saisonstart hinzu.

Öffnungszeiten des Terrassenbads Markt Einersheim

Das Terrassenbad hat ab sofort an allen Tagen mit einer Außentemperatur von 22 Grad und bei schönem Wetter geöffnet, jeweils von Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Tageskarten für Kinder (4 bis 16 Jahre) und bei Ermäßigung (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte mit Ausweis) kosten 2 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro. Die Jahreskarten für Kinder und Personen mit Ermäßigung sind für 25 Euro zu haben und bei Erwachsene kostet das Jahresticket 45 Euro. Für Familienkarten (mit Kindern bis 16 Jahren) werden 75 Euro fällig. Für Besucherinnen und Besucher, die montags bis freitags ab 18 Uhr ins Bad kommen, gilt der halbe Preis der jeweiligen Tageskarte.