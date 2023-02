Absolut wertvoll gestaltet haben die Schülerinnen Dilan Chasanoglou (10c), Sila Samdan (10c), Tuba Cetinkaya (10a), Mirjeta Sabani (10a), Zeliha Kadiroglu (11c) und der Schüler Dontae Koch (10a) den letzten Schultag vor den Faschingsferien und einen Pausenverkauf zugunsten der Erdbebenhilfe in der Türkei und in Syrien organisiert. Einige Schülerinnen und Schüler haben kurzfristig mit selbstgebackenen Leckereien wie Muffins, Kuchen, Börek sowie belegten Brötchen zum Gelingen dieser Aktion beigetragen. Während des Pausenverkaufs konnten durch großzügige Spenden seitens des Lehrer-Kollegiums und vieler Schülerinnen und Schüler eine Summe von insgesamt 350 Euro erzielt werden. Der Spendenbetrag wurde direkt im Anschluss an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" überwiesen. Bettina Schütz, Schulleiterin i.V., freute sich sehr über das soziale Engagement ihrer Schülerinnen und Schüler, die diese Aktion vollkommen selbständig geplant, organisiert und durchgeführt haben.

Von: Steffen Prepens und Bettina Schütz (Lehrkräfte, Staatliche Wirtschaftsschule, Kitzingen)