Die SMV des Franken-Landschulheims in Gaibach und Gerolzhofen war geschockt darüber, dass es in der Türkei und in Syrien in der vorletzten Woche mitten in der Nacht ein schweres Erdbeben gegeben hat. Wie man sich vorstellen kann, war zu der Uhrzeit der Großteil der Bevölkerung zu Hause und so kamen Tausende von Menschen dabei ums Leben. Jeden Tag wird von mehr Menschen berichtet, die tot geborgen werden. Viele von ihnen saßen tagelang unter den Trümmern ihrer Häuser fest, denn Hilfskräfte waren zwar vor Ort, allerdings herrschte großes Chaos und Überforderung. Auch die Überlebenden sind weiterhin auf unsere Hilfe und Spenden angewiesen, da sie teilweise ihren gesamten Besitz verloren haben. Auch an unserer Schule gibt es Menschen, deren Familien von dieser schrecklichen Katastrophe betroffen sind.

Aus diesem Grund hat die SMV vor kurzem in der großen Pause einen umfangreichen Pausenverkauf mit allerlei leckerem Essen organisiert. Alle Mitglieder der SMV in Gaibach, aber auch zahlreiche Schüler*innen der Oberstufe steuerten dafür selbstgemachte Kuchen, Pizzen, Muffins und sogar türkische Speisen wie Börek oder Mercimekli Köfte bei und es gab die Möglichkeit bei Erwerb dieser auch für die Menschen in den betroffenen Erdbebengebieten zu spenden.

Die Aktion war insgesamt ein riesiger Erfolg und die Spendenbereitschaft groß. O-Ton des Sekretariats: "Ich glaube Gaibach hat noch nie einen so gut aufgestellten Pausenverkauf erlebt." Insgesamt können wir stolz sagen an diesem Tag durch den Verkauf und Spenden, darunter auch eine Spende der SMV Gerolzhofen durch Vorverkaufseinnahmen ihrer Schülerdisco, insgesamt 1050 Euro eingenommen zu haben. Diesen Betrag haben wir bereits diese Woche jeweils zur Hälfte an das Deutsche Rote Kreuz mit seiner Schwesterorganisation "Der rote Halbmond" und an die türkische Organisation "ahbap", die uns von Angehörigen unserer Schulfamilie empfohlen wurde, gespendet.

Wir wollen uns auch noch einmal bei allen bedanken, die etwas gespendet oder beigetragen haben. Eure, ob kleinen oder großen Gesten können wirklich etwas bewegen und wir sind richtig stolz Teil einer so tollen Schulgemeinschaft sein zu können.

Von: Amelie Kubach (Schülerin) und Stefanie Lange (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)