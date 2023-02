Der Altmeister des Blues und Soul, der britische Songschreiber, Pianist und Sänger Paul Millns, präsentiert am Samstag, 11. Februar, mit seiner Band eine Vielzahl neuer und alter Kompositionen in der Alten Synagoge. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Neben den ausgezeichneten Arrangements seiner musikalischen Fingerfertigkeit und dem Ton seiner rauen und rauchigen Stimme überzeugt der 77-Jährige sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten, heißt es in der Ankündigung. Sein Schreiben basiert auf täglichen Beobachtungen des Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens. Karten gibt es in der Tourist-Info, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.