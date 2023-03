Nach zweijähriger Corona-Pause lädt die Klinik Kitzinger Land in Kooperation mit der Volkshochschule Kitzingen am Mittwoch, 15. März, zu einem Patientenvortrag zum Thema "Schlaganfall erkennen und behandeln" ein. Von 16 bis 17 Uhr informiert Michael Möllers, Sektionsleiter der neurologischen Abteilung, über die Funktionsweise des Gehirns und über die Entstehung und Behandlung von Schlaganfällen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Klinik hervor. Im Seminar besteht die Möglichkeit, einen standardisierten Test zu erlernen, mit dem Schlaganfällen erkannt werden können. Auch soll es die Möglichkeit geben, eine Notfallkarte selbst zu erstellen, um im Ernstfall die notwendigen Informationen griffbereit zu haben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, in der Klinik besteht FFP2-Maskenpflicht.

Anmeldung unter Tel.: (0931) 7041501 oder per E-Mail an kardiologie@k-kl.de erforderlich.