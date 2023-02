Mit einem "Öarfald Helau" eröffnete Irmtraud Winkler vom Seniorenteam den unterhaltsamen Nachmittag der Euerfelder und Dettelbacher Senioren am Rosenmontag im Euerfelder Sportheim.

"Aber euch gibt’s nur einmal als Team", erschallte es lautstark zu Beginn. Gemeint waren damit Pfarrvikar Kehl und Diakon Lorenz Kleinschnitz, die "Pastorales Jobsharing" praktizierten und zu unterschiedlichen Zeiten mit ihrer Anwesenheit ihre Wertschätzung für die Seniorenarbeit ausdrückten.

Den Auftakt des närrischen Nachmittags machte Waltraud Sauer als Bauer, der mit einem fränkischen Schlachtfest " Das Kerwa Mitbringsel" dem Publikum die ersten Lachsalven entlockte. Für die Dettelbacher Senioren überreichten Eleonore Schneider und Traudl Dengel eine Torte als praktisches Geschenk. Mit viel Witz und Humor die "fränkischen Gschichtli" von Rita Heußner und Paul Hartmann. Was man so beim Kauf einer Faschingshose erleben kann, oder das Fastenopfer eines Mannes, der jetzt vier kleine anstatt wie bisher zwei große Klöße isst. Als eine Frau, die gerne Bohnensuppe mit Speck isst, präsentierte sich Elisabeth Bardorf und berichtete über ihre Probleme, die in der Vorabendmesse für große Unruhe sorgten.

Als Hebamme berichtete Eleonore Schneider auf charmante Art und Weise über eine Hausgeburt. "Die Sahnetörtchen", die sechsköpfige Öafalder Witwengruppe machte auf ihrem Pilgerweg zum Wartbergkreuz einen Zwischenstopp.

"Lets Dance", hieß es als die Gruppe Line-Dance einzog. Sie zauberten einen rasanten Countrytanz aufs Parkett, und das mit Zugabe.

Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Eigengewächsen hatte das Seniorenteam mit Gabriele Scheller, Ingrid Graber und Irmtraud Winkler zusammengestellt. Rita Selzam, die das närrische Treiben musikalisch begleitete, wie auch Pfarrvikar Nicolas Kehl sorgten für Stimmung und gute Unterhaltung. Ihnen sowie dem Seniorenteam und all den Akteuren mit ihren Beiträgen, dem 1. FC Euerfeld für die Räumlichkeiten sowie dem Küchen- und Thekenteam galt der große Abschlussapplaus.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)