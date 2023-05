Von Februar bis April fanden in den drei siebten Klassen der Mittelschule Wiesentheid Workshops zum Thema Alkoholprävention statt. Frau Spirk vom Gesundheitsamt in Kitzingen kam hierfür mit dem Rollenspiel "Tom und Lisa" an je zwei Schultagen in jede Klasse. Die Schüler sollten den fiktiven Personen Tom und Lisa dabei helfen, eine Geburtstagsparty zu organisieren. Ziel war es, die Party lustig und unterhaltsam, ohne Alkohol zu gestalten. Außerdem konnten die Schüler mithilfe einer speziellen Brille nachempfinden, welche Sicht man als betrunkene Person hat. Den Schülern hat der Workshop sehr viel Spaß gemacht.

Von: Schülern der Klasse 7G (Mittelschule Wiesentheid)