Ziel der Freien Wähler: beide Direktmandate holen

Rückblick und Vorschau standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlungen des Kreisverbandes und der Kreisvereinigung der Freien Wähler, die in Geiselwind stattfand. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Freien Wähler Kreisverbandes Kitzingen entnommen.

Landrätin und Bezirksrätin Tamara Bischof informierte über die wichtigsten Themen der Kreispolitik. So berichtete sie unter anderem über die aktuelle Situation der im Landkreis untergekommenen Geflüchteten aus der Ukraine und erläuterte den Sachstand der Generalsanierung der Klinik Kitzinger Land. Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel, selbst auch bei den Freien Wählern, stellte seine Gemeinde vor.

17. November ist Nominierungsversammlung

In seinem Rückblick für den Kreisverband hob Vorsitzender Stefan Wolbert besonders die Baustellenbesichtigung der zukünftigen BNE-Station in Marktsteft hervor, in deren Anschluss das FW-Sommerfest in der Brauerei Kesselring stattfand. Diese Veranstaltung war der passende Rahmen, um den designierten Direktkandidaten für die Landtagswahl, Felix Wallström, der Öffentlichkeit vorzustellen. „Wir haben ganz klar das Ziel, beide Direktmandate zu holen – für den Landtag und den Bezirkstag“, so Wolbert.

Als Direktkandidatin für die Bezirkstagswahl wird erneut Tamara Bischof vorgeschlagen werden, die Nominierungsversammlung beider Kandidaten findet am 17. November in der Arche in Schwarzach statt. Alexander Bönig (Unterspiesheim) für die Landtagsliste und Susanne Knof (Obernbreit) für die Bezirkstagsliste komplettieren die Kandidaten aus dem Stimmkreis 605 Kitzingen, zu dem neben dem Landkreis Kitzingen auch ein Teil des Landkreises Schweinfurt gehört.

Neue Satzungsänderung beschlossen

Für die Kreisvereinigung ging Vorsitzender Cengiz Zarbo auf die zurückliegende Bundestagswahl ein und berichtete über die Neuwahlen des Vorstandes auf Bezirksebene, bei der Staatssekretärin Anna Stolz zur Vorsitzenden und Thomas Zöller (Bürgermeister Markt Mönchberg und Bezirksrat) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurden. Vorbereitet wird derzeit die Versammlung zur Aufstellung der Listen für die Landtags- und Bezirkstagswahl, die am 11. Februar 2023 stattfinden wird.

Nach den Kassenberichten für Kreisverband und Kreisvereinigung durch Schatzmeister Ulrich Falk sowie den jeweiligen Berichten der Rechnungsprüfer, vorgetragen durch Heinz Müllender, wurden die Vorstände jeweils einstimmig entlastet.

Eine Satzungsänderung beim Kreisverband, die diese in mehreren Abschnitten laut Geschäftsführerin Susanne Knof „schlanker, präziser und zeitgemäßer“ macht, wurde einstimmig beschlossen. Wichtigste Folge für die Mitglieder ist, dass Einladungen in Zukunft per Mail erfolgen können.

Zu Delegierten der Kreisvereinigung für Versammlungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene wurden gewählt: Sabrina Bischof-Rehberger, Karin Bradenstein, Ulrich Falk, Frank Stierhof und Felix Wallström, Ersatzdelegierte sind Harald Erhard, Karl-Dieter Fuchs, Susanne Knof, Josef Mend und Alfred Rückel.