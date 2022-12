Geänderte Öffnungszeiten gelten während der Weihnachtsferien in der Parkgarage Alte Poststraße. Die Parkgarage „Am Main“ hat dagegen vom 24. Dezember bis 6. Januar rund um die Uhr geöffnet. Gebührenpflichtig ist das Parken dort von Montag bis Freitag, 6.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags, von 6.30 Uhr bis 12 Uhr. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen hervor.

Die Parkgarage in der Alten Poststraße ist an Heiligabend von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet, an den beiden Feiertagen (25. und 26. Dezember) geschlossen. An den Montagen und Dienstagen in den Ferien ist die Garage von 6.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, an den Mittwochen und Donnerstagen von 6.30 Uhr bis 20 Uhr. An Silvester hat die Parkgarage von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geschlossen, am Freitag, 6. Januar, ist sie geschlossen.