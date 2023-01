Am Mittwochnachmittag wurde die Polizeiinspektion Kitzingen informiert, das in der Straße "An der Lohwiese" in Albertshofen eine Papiertonne brennt. Die Tonne stand auf dem gepflasterten Bereich zwischen Sportheim und Garagen. Die blaue Tonne brannte vollständig nieder, berichtet die Polizei. Den Spuren zufolge wurde die Papiertonne an ihrem üblichen Standort unter der Treppe des Sportheims entzündet und anschließend dorthin gezogen, wo der Brand entdeckt wurde, so die Polizei. Schaden: rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Kitzingen sucht Zeugen zur Klärung der Brandstiftung.

Hinweise: Tel.: (09321) 1410.