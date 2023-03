Traditionell findet an der D.-Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen am Freitag vor den Faschingsferien in den Pausen ein Pfannkuchen-Rennen statt. Damit erinnert die Schule an eine alte Tradition in England, bei der eigentlich am Faschingsdienstag, also dem Shrove Tuesday, dem traditionellen Festtag vor Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch, die letzte Gelegenheit war, um die restlichen Eier und Fette im Haushalt zu verbrauchen, bevor die Fastenzeit begann. Pfannkuchen waren und sind dabei die perfekte Art, diese Zutaten zu verwerten.

Aber warum dann ein Pfannkuchen-Rennen?

Um die Menschen auch daran zu erinnern vorher noch zur Beichte zu gehen, wurde eine Glocke geläutet. Offenbar war im 15. Jahrhundert eine englische Frau gerade beim Backen von Pancakes als die "Pfannkuchenglocke" läutete und so rannte sie in ihrer Schürze zur Kirche, die Bratpfanne noch in der Hand.

Und wie läuft es nun an der DPE?

An der DPE treten immer zwei Schüler*innen gegeneinander an und versuchen, bei dreimaligem Wenden des Pfannkuchens möglichst schnell eine abgesteckte Strecke als erster auf einem Bein hüpfend zu bezwingen. Lohn dafür ist dann am Ende der eigene Spaß an der Sache und natürlich der Applaus der Zuschauer. Es war wie immer auch in diesem Jahr wieder ein großer Spaß!

Von: Martina Dexler (Lehrerin, D.-Paul-Eber-Schule, Kitzingen)