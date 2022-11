Unversehens fand sich ein junges Pärchen Samstagnacht in Kitzingen in einer heiklen Bedrohungslage wieder. Wie die Polizei mitteilt, fing alles mit einem heftigen Wortwechsel an. Ein 28-Jähriger und seine Freundin seien mit einer Gruppe von fünf Personen in einen verbalen Streit geraten. Doch bei Worten blieb es nicht.

Die fünfköpfige Gruppe ließ nicht ab und verfolgte das Paar auch dann noch, als es mit dem Wagen davonfuhr. Im Stadtbereich stoppten die Verfolger neben dem Auto der beiden. Ein Mann fuchtelte plötzlich mit einer Waffe herum und führte laut Polizei einen Ladevorgang durch. Für den 28-Jährigen und seine Begleiterin ein mulmiger Moment. Als der per Handy die Polizei verständigte, gab der Fahrer im anderen Wagen Gas und flüchtete.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte das Fahrzeug schließlich im Landkreis Würzburg bei Kist stoppen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole. Außerdem wurde bei einer Insassin eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Die Akteure erwartet nun eine Anzeige.