Die evangelische Stadtkirche Kitzingen und die Kirchengemeinde Hohenfeld laden am Ostermontag, 10. April, zu einer meditativen Osterwanderung zum Thema "Der Auferstehung auf der Spur" ein, heißt es in der Ankündigung des Dekanats.

Die Wanderung beginnt um 10 Uhr in der Bergkirche in Hohenfeld und verläuft auf einer gut zu gehenden (auch kinderwagentauglichen) Strecke rund um Hohenfeld. Bei Regen wird um 11 Uhr eine Andacht in der Bergkirche gefeiert. Gegen 12 Uhr besteht die Möglichkeit, in der TSV-Gaststätte zu Mittag zu essen.

Infos und Anmeldung bis Donnerstag, 6. April bei Wirtin Anita Roiger, Tel.: (09321) 31047, aktuelle Infos unter www.kitzingen-stadtkirche.de.