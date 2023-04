Für den Ostermontag hatten die Wanderfreunde Wiesenbronn zu einem Osterspaziergang mit Ostereisuchen eingeladen. Das Wetter spielte mit und so trafen sich zahlreiche Wanderfreunde und Familien mit Kindern am Treffpunkt Beschlagbrücke neben dem Rathaus. Erster Vorsitzender Harald Höhn begrüßte um 13.30 Uhr die Anwesenden und gab den Startschuss zur kleinen Wanderung. Diese führte Orts auswärts über die Koboldstraße am Koboldsee vorbei, dann Richtung Weinberge auf den Geisberg. Dort angekommen, lud Pfarrerin Beate Krämer in Vertretung von Frau Meist zu einer kurzen Andacht ein. Sie erzählte die Geschichte der Jünger, die sich nach Ostern auf den Weg nach Emmaus gemacht hatten und erst später bemerkten, dass ein Mitwanderer der Auferstandene war. Sie legte ein kleines Steinkreuz aus, um das die Geisbergwichtel ihre Mitbringsel in Form von Gräsern, Zweigen oder Blumen in einem Kreis auslegten.

Nach der kurzen Andacht hatte Jugendwartin Dora Stapf gleich einige Aufgaben für die Geisbergwichtel. Erste Aufgabe: das Osternest suchen. Keine leichte Aufgabe, denn hinter dem Geisbergkreuz befindet sich ja das Weinlabyrinth und dort sollte das Osternest sein. Es dauerte gut zehn Minuten, dann hieß es "Alle hierher". Das Osternest aus Stroh war gefunden, es befand sich direkt hinter dem Labyrinth. Der Osterhase hatte viele bunte Eier hineingelegt, die von Hähnen auf dem Rücken getragen wurden. Zuerst duften sich die Kleinsten ihr Lieblings-Ei aussuchen, dann die Größeren. Jetzt war es Zeit für eine Stärkung, denn die nächste "Aufgabe" wartete schon: Zeit zum Spielen. Dora hatte sich einige Spiele ausgedacht und die Wichtel waren mit Begeisterung dabei. Nachdem sich die Kleinen ausgetobt hatten wurde der Rückweg angetreten.

Von: Konrad Thomann (Medienbeauftragter, Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn)