Der Jugendvorstand des Reit- und Fahrverein Atzhausen e.V. hat am Ostermontag zu einem Osterritt mit anschließender Pferdesegnung auf den Hof eingeladen. Bei schönstem Sonnenschein machten sich die Jugendlichen unter Leitung von Juliana Keupp auf den Weg und genossen mit ihren Ponys einen wunderschönen Ausritt durch die Atzhausener Flur. Zurück am Hof wartete schon Pater Isaak von der Abtei Münsterschwarzach auf Ross und Reiter um die Pferde zu segnen. Nach einer kurzen Andacht übergab er den jungen Reiterinnen jeweils noch einen Schutzengel, der sie auf jedem Ritt begleiten und beschützen soll. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen konnten sich alle Gäste noch stärken und ein paar schöne Stunden am Hof verbringen. Ein großer Dank an Juliana Keupp für die perfekte Organisation, Pater Isaak für die schön gestaltete Segnung und alle Helferinnen und Helfer für den gelungenen Tag.

Von: Daniela Haubenreich (für den RFV Atzhausen)