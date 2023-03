Der Upcycling-Trend macht auch in der Offenen Ganztagsschule der Mädchenrealschule Volkach keinen Halt. Aus alten Milchtüten gestalteten die Mädchen Osterhasen. Zuerst zogen die Schülerinnen die Folie von der Verpackung ab, was für die ein oder andere zu einer kleine Geduldsübung wurde. Die Häschen waren schnell gemacht und dem augenscheinlichen Müll wurde neues Leben eingehaucht. Anschließend malten sie ein süßes Hasengesicht auf die Tüte und schnitten aus Tonpapier passend Ohren zurecht. Zum Schluss wurden die Tetrapacks mit Erde gefüllt und Kresse angesät. Nun können die Mädchen den Ostertisch zu Hause hübsch dekorieren. Passend zur Osterzeit bekamen die Mädchen noch selbstgebackenen, leckere Mürbteighasen aus der Klosterküche. Herzlichen Dank an das Küchenteam.

Von: Ellen Ströhlein (OGS-Leiterin, Mädchenrealschule Volkach)