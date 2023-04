"Fürchtet Euch nicht", sagte der Auferstandene zu seinen Jüngern. Die Situation damals, so Weihbischof emeritus Ulrich Boom bei der Feier der Osternacht in Kitzingen St. Johannes, war ähnlich wie heute in Sachen Krieg, Gewalt und bedrohlichen Ereignissen. Die Jünger fassten wieder Mut zum Leben.

Von: Josef Gerspitzer (Pfarrgemeinderat Kitzingen)