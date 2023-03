Bereits zum zehnten Mal in Folge wurde die Dorflinde mit Osterdeko geschmückt. Hierfür trafen sich die Landfrauen und viele fleißige Helfer am Samstagnachmittag. Gemeinsam wurde zugeschnitten, gebunden und dekoriert. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Grüngutspender.

Von: Anette Bischoff (Landfrau, Schernau)