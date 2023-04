Traditionell wird vor Ostern der Brunnen in der Siedlung im Texasweg von der Siedlerveinigung Kitzingen mit Buchs und bunten Ostereiern geschmückt. Der von der Siedlervereinigung im Jahr 2011 gespendete Brunnen wurde an dem Standort aufgebaut, wo sich der erste Brunnen in der Siedlung befand.

Für die Bewohner der Siedlung war der Brunnen enorm wichtig als Wasserversorgung, auch für die Bewässerung ihrer angelegten Nutzgärten (erstes Siedlungshaus erbaut von Anselm Caliz 1921 im Texasweg vor über 100 Jahren).

Das Siedlermännlein mit der Gießkanne prägt heute noch das Logo der Siedlervereinigung Kitzingen e.V., vormals Siedlerbund gegründet 1924.

Von: Ralf Machwart (2.Vorsitzender, Siedlervereinigung Kitzingen e.V.)