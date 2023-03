Lange hatten die Planungen gedauert – jetzt geht es plötzlich ganz schnell mit dem Ausbau der Birklinger Ortsdurchfahrt, die die Bundesstraße 286 ist. "Wenn alles gut läuft, könnten die Bauarbeiten im kommenden Juni beginnen", so Matthias Pröstler vom Würzburger Büro Röschert-Ingenieure in der Birklinger Bürgerversammlung. Laut dem Planer sollen die Bauarbeiten ein Jahr dauern und spätestens Ende 2024 abgeschlossen sein.

Nach den Ausführungen von Bürgermeister Dieter Lenzer ist die Stadt Iphofen Bauherr für mehrere Beteiligte. Das Projekt ist mit drei Millionen Euro veranschlagt, Iphofen wird einen Eigenanteil von 500.000 Euro zu schultern haben.

Matthias Pröstler stellte vor 17 Bürgerinnen und Bürgern die Planung zum Ausbau vor. Für das Projekt kommen mehrere Fördertöpfe in Frage, da mit der Stadt, dem Landkreis, der Regierung von Unterfranken und dem Staatlichen Bauamt mehrere Baulastträger beteiligt sind. Sogar die Bundeswehr war im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange beteiligt, da Bundesstraßen zum Militärstraßengrundnetz gehört.

"Wenn alles gut läuft, könnten die Bauarbeiten im kommenden Juni beginnen." Matthias Pröstler, Diplom-Ingenieur

"Wir werden mit dem Ausbau die Geschwindigkeiten des Verkehrs in den Griff bekommen", versicherte der Planer. Von Ziegenbach her wird ein Radweg in der Planung vorgesehen und selbiges gilt auch in Richtung Castell. Am Ortseingang von Ziegenbach kommend wird es einen Kontenpunkt und eine Linksabbiegerspur geben. Die Planung sieht an beiden Ortseingänge Fahrbahnteiler vor, um den Verkehr zu bremsen.

Auch in Ziegenbach wird der Verkehr vollständig ruhen

Da sich die Grundstückseigentümer gesprächsbereit zeigten, bekommt Birklingen an der Ortsdurchfahrt Gehwege mit 1,50 Meter Breite und einen kombinierten Geh- und Radweg mit 2,50 Meter Breite. Bürgermeister Dieter Lenzer bedankte sich ausdrücklich bei den Bürgern für ihre problemlose Verkaufsbereitschaft.

Bei dem Projekt muss förmlich eine Kröte geschluckt werden, denn der Naturschutz forderte ein fest installiertes System zur Unterbrechung von Krötenwanderungen. Für die Bauphase ist eine Vollsperrung für den Verkehr notwendig, wie auch im benachbarten Ziegenbach, wo ebenfalls an der Hauptstraße gebaut wird. Das Vorhaben soll in Abschnitten unterteilt und eine Umfahrung eingerichtet werden.

Die Einwohnerzahl in Birklingen ist leicht rückläufig

Dieter Lenzer lobte Matthias Pröstel ausdrücklich und mehrmals. "Denn normalerweise legen einem Planer immer irgendwelche Eier, aber der Herr Pröstel eben nicht", meinte das Stadtoberhaupt. Der Diplom-Ingenieur (FH) habe akribisch alle möglichen Fragestellungen und Knackpunkte abgeklopft und werde augenscheinlich jedem Beteiligten gerecht.

Dieter Lenzer informierte, dass künftig die Straßenbeleuchtung über dimmbare Leuchtmittel nachts abgesenkt, aber nie völlig dunkel sein werde. Im Winter würden die Straßenlampen bis auf 35 Prozent heruntergedimmt, morgens ab 4.30 Uhr fahre die Lichtstärke wieder hoch.

Laut der Statistik war Birklingen mit 57 Einwohnern zuletzt der einzige Stadtteil, dessen Einwohnerzahl leicht rückläufig war. Scheinbar sind die Birklinger aktuell zufrieden, denn es gab keine Wortmeldungen zu anderen Themen.