Der festliche Gottesdienst wird am Ostermontag, 10. April, in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen musikalisch gestaltet mit der „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart, die der Kirchenchor und das Orchester St. Johannes gemeinsam mit den Solisten Jennifer Müller (Sopran), Stefanie Rhaue (Alt), Oliver Kringel (Tenor) und Jakob Mack (Bass) musizieren werden.

Wie es in der Ankündigung von Regionalkantor Christian Stegmann heißt, erklingt außerdem das berühmte „Halleluja“ aus Händels Messias. Die musikalische Leitung sowie das Orgelspiel übernimmt Christian Stegmann, Zelebrant der Messe ist Pfarrvikar Nikolas Kehl.