Das gab es noch nie bei den Nenzenheimer Schützen: Während mit dem Zweiten Schützenmeister Hans Wolf (72) das älteste Mitglied des Traditionsvereins am Montag zum Schützenkönig gekürt wurde, ist mit Laura Wolf (10) das jüngste Mitglied und auch gleich noch seine Enkelin Jugendkönigin geworden. Die Ergebnisse, die diesmal 82 aktive Schützen sowie Bürgerinnen und Bürger auf die Scheibe gebracht haben, können sich zudem durchwegs sehen lassen.

Am Schützenhaus wurden die Hoheiten 2022 proklamiert: Hans Wolf wurde mit einem 22,3-Teiler zum dritten Mal in seinem Leben Schützenkönig. Sein Erster Ritter ist zugleich der Schützenmeister Florian Inderwies (357-Teiler), Zweiter Ritter wurde Sven Rünagel (412,8-Teiler)). Die Damenscheibe ergatterte sich Christina Hartmann mit einem 146,0-Teiler. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Anne Bohn (257,7-Teiler) und Helga Lindner (320,0-Teiler).

Laura Wolf erschoss sich die Jugendkönigswürde mit einem 332,5-Teiler. Erster Ritter ist Timo Löslein (401,8-Teiler), Zweiter ist Florian Krämer (807,1-Teiler). Die Kirchweihscheibe sicherte sich Sven Rünagel (126,5-Teiler).

Bürgerkönig wurde Pascal Schüll mit einem 86,6-Teiler. Seine Ritter sind Lukas Freyberger (135,5-Teiler) und Stefan Hahn (135,3-Teiler).

Nachdem die Nenzenheimer Schützengesellschaft zwei Jahre lang ihr Königs- und Bürgerschießen aufgrund der Corona-Auflagen nur eingeschränkt zur Kirchweih durchführen konnten, lief in diesem Jahr wieder "alles normal". An drei Schieß-Tagen begrüßte die 1925 gegründete Gesellschaft diesmal wieder Aktive und Laien im Schützenhaus. Wie es der Brauch in Nenzenheim will, wurde dann am Kirchweih-Montag unter Führung der Altmannshäuser Musikanten wieder ein Umzug durch das Dorf veranstaltet. Dem sich zahlreiche Schaulustige anschlossen.

Iphofens Bürgermeister nahm die Proklamation des Schützenkönigs vor, dessen Familie die Gemeinschaft aus Schützen-Mitgliedern sowie interessierten Besucherinnen und Besuchern am Schützenhaus bewirtete. Danach ging der Zug weiter ins Feuerwehrhaus, wo die Altmannshäuser noch zum Tanz aufspielten.

Von: Timo Lechner (Schriftführer Schützengesellschaft Nenzenheim)