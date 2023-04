Das Museum Barockscheune feiert 2023 sein 20-jähriges Bestehen. Deshalb Leiterin Margit Hofmann, teilweise in Kooperation mit der vhs Volkach, ein vielfältiges Jahresprogramm zusammengestellt. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Los geht es am Dienstag, 11. April, um 19 Uhr mit dem Augenzeugenbericht des stellvertretenden Landrates Robert Finster, der das Olympia-Attentat von 1972 als junger Polizist miterlebte. Mit einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei wurde der junge Robert Finster 1972 kurz vor den Olympischen Spielen nach München abgeordnet. Mit dem Terroranschlag der palästinischen Gruppe "Schwarzer September" auf das Dorf des israelischen Sportteams nahmen die Spiele ein jähes Ende. Der noch unerfahrene Polizist Robert Finster findet sich plötzlich im Einsatz am Flughafen Fürstenfeldbruck und erlebt dort unmittelbar das unfassbare Massaker.

Traumatische Erlebnisse

Robert Finster berichtet in der Barockscheune in der Weinstraße 7 über seine Erfahrungen vor Ort und über das Aufarbeiten der traumatischen Erlebnisse. Aber es geht auch um die Rolle von Polizei und Staat. Wie angreifbar, wie erpressbar, wie ohnmächtig ist der Staat in einer derartigen Ausnahmesituation? Die Zuhörer können gerne Fragen stellen.

Der Eintritt ist frei; verbindliche Anmeldung unter info@vhs-vo-geo.de