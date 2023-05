Bei der sehr gut besuchten Pflanzentauschbörse am 29. April haben wir zum ersten Mal "Ollas" gefertigt. Ollas sind Tongefäße die in die Erde oder ins Hochbeet eingegraben werden. Sie sparen bis zu 70 Prozent Wasser, sind nachhaltig und effizient weil nicht ständig gegossen werden muss. Das eingefüllte Wasser diffundiert verzögert in den Boden und versorgt so unterirdisch, ohne Verdunstung, die Wurzeln der Pflanzen.

Von: Norbert Schneider (1. Vorsitzender, Bund Naturschutz Wiesentheid/Geiselwind/Prichsenstadt)