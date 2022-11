Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde begannen den Volkstrauertag erstmals gemeinsam mit einem ökumenischen Gottesdienst unter der Gestaltung von Pfarrer Claus Deininger und der neuen Gottesdienstbeauftragten Sara Steglich. Im Gottesdienst ging es um den Glauben an Gott, diesen immer neu zu stärken trotz unfassbaren Leids und Tod auch und gerade durch den Ukrainekrieg. Die zahlreich vertretene Gemeinde zog im Anschluss mit den Fahnenabordnungen der Vereine zum Kriegerdenkmal. Unterstützt vom Gesangverein und dem kleinen Posaunenchor erinnerte Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs daran wie aktuell das Thema Krieg und Frieden ist und wie wichtig es sei, sich gemeinsam für den Frieden einzusetzen. In diesem Anliegen legte Fuchs auch einen Kranz nieder am Kriegerdenkmal. Mit Gedanken an Hoffnung und Versöhnung und dem Vertrauen auf Gottes Hilfe wurde die gemeinsame Veranstaltung beendet.

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Mitarbeiter für Volkach, Kitzingen und Schwarzach )