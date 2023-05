Zu einem ökumenischen Spaziergang in der Kleinlangheimer Flur, mit den Themen "Ein feste Burg ist unser Gott", "Gott geht mit Dir und du kannst mit ihm geh'n", "Steh auf und iss" hatten die Pfarrerin Mareike Rathje und der Diakon Uwe Rebitzer eingeladen. Da Mareike Rathje kurzfristig nicht teilnehmen konnte, sprang Christine Gumann für sie ein. Von der Kirchenburg aus wanderte die Gruppe los. An ausgewählten Stationen vom "Kreuzstein" an der Linde, am "Speckabrünnla" über dem "Bühl" und "Mehrgenerationengarten" vorbei zur Kirchenburg zurück, wurden die Bibelsprüche mit dem Bezug auf unser jetziges Leben ausgelegt und miteinander gebetet und gesungen. Christine begleitete die Gruppe musikalisch mit ihrer Klarinette. Zum Abschluss war die Gruppe von der evangelischen Kirche und Diakon Uwe Rebitzer zum Agapemahl bei Brot, Wasser und Wein in der Kirchenburg eingeladen.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Markt Kleinlangheim)