Unter den Thema "Kinder stärken - Kinder schützen in Indonesien und weltweit" sammelten 18 Kinder und Jugendliche in Buchbrunn 2082 Euro für Kinder in Not. Vorher hatten sie in einem Familiengottesdienst der anwesenden Gemeinde erklärt, wie wichtig es ist, dass Erwachsene sich dafür einsetzen, dass Kinder in Sicherheit aufwachsen und ermutigt werden, ihre Stärken zu entdecken und sich gegen Übergriffe zu wehren.

Von: Doris Bromberger (Pfarrerin, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Buchbrunn)