Viele Bürgerinnen und Bürger nahmen an der ökumenischen Segnungsfeier zum Abschluss der Sanierung und Neugestaltung des Friedhofs Rödelsee teil. 700.000 Euro hat die Gemeinde dafür insgesamt aufgewendet.

Zwei Bauabschnitte hat es laut Bürgermeister Burkhard Klein gegeben. Für die Friedhöfe in Rödelsee und Fröhstockheim hat die Gemeinde Rödelsee seit 2004 insgesamt knapp 950.000 Euro ausgegeben. 700.000 Euro entfielen auf Rödelsee, wobei hier noch einige Euro dazukommen, erläuterte Klein. Aber auch in Fröhstockheim rechnet Klein mit noch einmal gut 100.000 Euro.

Die Gemeinde stecke deshalb so viel Geld in die Friedhöfe, weil diese "für uns alle, die wir hier wohnen und leben, von elementarer Bedeutung sind", sagte Klein. Schließlich gehe es darum, Menschen, die viele Jahrzehnte Teil der Gesellschaft waren, zu ehren und nicht einfach zu vergessen.

Ein Ort, den man gerne ansteuert

Ganz fertig sei man in Rödelsee noch nicht. Die Gruft sei noch eine Aufgabe ebenso die Frage nach Gestaltung und Begegnungsstätten. "Unsere Friedhöfe müssen auch weiterhin Orte sein, die man auf einem kleinen Spaziergang gerne ansteuert und ganz selbstverständlich in das eigene Alltagsleben integriert", meinte der Bürgermeister. Dies gelte auch für die Kinder und Jugendlichen. Symbolisch ließ Klein deshalb eine kleine Gießkanne und Utensilien für Kinder hier. Denn er und seine Frau gingen mit den Enkeln auf den Friedhof, um dort gemeinsam zu gießen.

Klein könnte sich unter anderem auch einen Sandkasten für Kinder auf dem Friedhof vorstellen. Er wünscht sich, dass es auch für Kinder normal sei, auf den Friedhof zu gehen, denn schließlich hätten auch sie liebgewonnene Menschen verloren. Sie sollten keine Angst davor haben.

Ein Ort, an dem man trauern kann

Bei der ökumenischen Segnungsfeier gaben Pastoralreferent Hermann Menth und Pfarrerin Rafaela Meiser Ergebnisse einer Umfrage bekannt, was die Menschen mit dem Friedhof verbindet. Da war vom Gedenken an die Eltern die Rede, von der Unterhaltung mit den Verstorbenen, vom Innehalten, von einem Raum der Begegnung und von einem Ort, an dem man trauern kann.

Am Schluss dankte Bürgermeister Klein allen, die an der Neugestaltung des Friedhofes mitgewirkt hatten, unter anderem dem Planungsbüro Thomas und Regina Struchholz, aber auch Lorenz Heß, der sich um den Friedhof kümmert.