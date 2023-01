Ökumene wird in den Kirchengemeinden von Rödelsee großgeschrieben. Mehrmals im Laufe eines Kirchenjahres trifft man sich, um gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Die Kollekten aus den Gottesdiensten eines Jahres werden jeweils einem sozial-caritativem Zweck zugeführt. 2022 war dies Menschenskinder e. V. - ein Verein, der in Würzburg und Unterfranken psychisch kranke Kinder und Jugendliche und ihr familiäres Umfeld unterstützt. Jetzt zum Jahresende konnte der Erlös von 1100 Euro an den 1. Vorsitzenden des Vereins Prof. Dr. Marcel Romanos übergeben werden. Bei der Scheckübergabe waren anwesend: Pastoralreferent Hermann Menth, Prof. Dr. Marcel Romanos, Pfarrerin Raffaela Meiser und Dagmar Störk (kath. Gemeindeteam Rödelsee).

Von: Hermann Menth (Pastoralreferent, Pastoraler Raum St. Benedikt, Rödelsee)