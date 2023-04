Die Stadt Volkach hat wegen der erneuten Beschädigung der öffentlichen Toiletten am Volkacher Busbahnhof/ Bahnhofsstraße Anzeige bei der Polizei gestellt und sucht mögliche Zeugen. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Was ist passiert? Von Mittwoch auf Donnerstag wurde erneut die Damentoilette verwüstet: Ein Seifenspender wurde abgerissen, Papier verbrannt und dabei auch die Toilettentür beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa knapp 1000 Euro.

Dringender Appell

Die letzte Sachbeschädigung der Toiletten am Busbahnhof liegt erst wenige Wochen zurück. Die Stadt Volkach richtet einen dringenden Appell an die Verursacher: "Es ist kein harmloser Streich oder jugendlicher Übermut, wenn die öffentlichen Toiletten verwüstet werden." Das sei Sachbeschädigung, die man bei der Polizei anzeigen müsse. Außerdem werden Steuergelder für die regelmäßige Beseitigung verwendet. Das heißt, es trifft die Allgemeinheit. Da in der Vergangenheit in den Nachtstunden immer wieder Sachbeschädigungen an den öffentlichen Toiletten begangen wurden, prüft die Stadt Volkach nächtliche Überwachungsmaßnahmen und Schließzeiten.

Öffentliche Toiletten sind auch am Volkacher Rathaus (Rückseite) und am Freibad. Die Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei, Tel.: (09321) 1410, oder bei der Stadt Volkach zu melden.