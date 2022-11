Nach der Bürgerversammlung im September und der Ratssitzung im Oktober war es am Mittwochabend das dritte Mal in Folge, dass sich Obernbreiter Gemeindegremien mit dem Thema "kompostierbare Hundekotbeutel" beschäftigen mussten. Diesmal wohl endgültig, denn Bürgermeisterin Susanne Knof erteilte den Behältnissen eine klare Abfuhr.

Leonhard Löther war es in der Bürgerversammlung, der die Beschaffung solcher Beutel anregte. Denn immer wieder würden Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zwar eintüten, die Behältnisse dann aber im Straßengraben oder im Acker entsorgen. Bei Mulcharbeiten dort würden die Beutel dann zerfetzt und als Plastikmüll in der Landschaft liegen.

Daran würden kompostierbare Beutel aber auch nichts ändern. Denn ähnlich wie bei kompostierbaren Kunststoffbeuteln für die Biotonne bauten sich die Beutel nur langsam ab. Sie müssten also, wie die konventionellen Kollegen, ebenfalls im Restmüll entsorgt werden, weshalb die Gemeinde bei den herkömmlichen Hundekotbeuteln bleibe, so die Bürgermeisterin.

Jugend wünscht sich einen Bike-Park

Die Sanierung des Jugendhauses, so der verantwortliche Referent Hans Wurl, befindet sich in den letzten Zügen. Allerdings gibt es dabei ein Problem: Die Zahl der Schlüsselverantwortlichen hat stark abgenommen. Von einst vier, haben zwei einen Rückzieher gemacht, einer ist nicht zu erreichen, so dass nur noch ein "Aufschließer" für die Einrichtung bleibt - und das ist wohl zu wenig. "Da muss noch nach einer Lösung gesucht werden", so Wurl, dann könne es aber bald los gehen.

Ende Oktober waren alle Obernbreiter Jugendlichen zu einer "Zukunftswerkstatt" mit dem Kreisjugendring geladen, "es waren auch ein paar da", so der Referent. Zwei Wünsche kristallisierten sich dabei heraus: Ein Bike-Park, nach Wurls Worten ein paar Erdhügel, um mit den Fahrrädern drüber zu springen, könnte, eventuell in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft, verwirklicht werden. Und da war noch der Wunsch nach Ausflügen, die von der Gemeinde organisiert werden. Auch das wäre möglich, konkrete Ziele wurden aber nicht genannt.

Bauplätze werden neu vergeben

Die Kanalarbeiten für Sanierung und Neubau des Kindergartens sind abgeschlossen, derzeit laufen die Abbrucharbeiten des Bestandes, die bis Jahresende beendet sein sollen, so die Informationen der Bürgermeisterin. Für Hochwassermaßnahmen hat das Wasserwirtschaftsamt eine Basisstudie erstellt, die zu Jahresbeginn im Gemeinderat vorgestellt werden soll.

Alle drei in der Julisitzung gezogenen Interessenten für einen Bauplatz am Glösberg haben ihre Bewerbung zurückgezogen, so dass eine erneute Ausschreibung unter Bauwilligen erfolgen muss.