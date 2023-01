Diesmal war das Ziel des Obacht Heimat Stammtisches das Bauern- und Handwerkermuseum in Kleinlangheim. Der Schreinermeister Fred Gutjahr zeigte den interessierten Besuchern sein über Jahrzehnte zusammengestelltes Kleinod. In seinen eigenen Gaden, wo auch früher die Schreinerwerkstatt Gutjahr untergebracht war, hat er in diffiziler Kleinstarbeit alle Berufsgruppen, welche es einstmals und auch heute noch in Kleinlangheim gab und gibt dargestellt. Da das Museum unheimlich viel zu zeigen hat , aber an Quadratmetern eher klein ist, findet man ausführlich zusammengestellt Beschreibungen der Lage in der Ortschaft und des jeweiligen Tätigkeitsfeldes in Heftform Erläuterungen zu jedem einzelnen Gewerk. Es gibt Besonderheiten zu sehen, die man lange schon vermisst oder kaum noch jemand kennt. Alle Großeltern/Eltern sollten mit ihren Enkeln und Kindern dorthin. Sie werden begeistert sein.

Von: Doris Paul (Kreisheimatpflegerin, Obacht Heimat Stammtisch, Wiesenbronn)