Eine Panorama-Multivision über Norwegen wird am Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr im Dekanatszentrum, Schrannenstraße 36 a/b in Kitzingen gezeigt: Seit fast 40 Jahren bereist der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl die nördliche und südliche Hemisphäre, immer auf der Suche nach den Bildern der Erde, schreibt Weindl in seiner Presseankündigung: Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, die Natur so grandios zu zeigen, wie sie vielleicht nie wieder zu sehen sein wird.

Vier Reisen führten ihn fünf Monate lang durch den äußersten Norden Europas: Norwegen und Spitzbergen – für Naturliebhaber haben diese Begriffe eine fast magische Bedeutung wegen der traumhaft schönen Fjorde. Kleine pittoreske Fischerdörfer mit farbigen Holzhäusern und Trockenfisch vor der Türe garnieren die Natur. Eine wunderbare Tierwelt besticht mit Elchen, Rentieren, Luchsen, Eisbären, Walrossen und Papageientauchern. Und natürlich ist da das Nordkap, dieser viel besuchte Felsen im eisigen Nordmeer mit seiner großen Anziehungskraft.

Die Höhepunkte der Spitzbergentour bildeten das Trekking am Nordenskjöldgletscher auf den Robertfjell und die Schiffsreise zur nördlichsten Gemeinde der Welt Ny Alesund, zum Magdalenenfjord, zur Walroßinsel Moffen und zu den Eisbären im Liefdefjord.

Mit acht Projektoren, Breitleinwand und 630 Panoramadias gelingt es Weindl, dieses an Naturwundern so reiche Land darzustellen, heißt es im Pressetext.