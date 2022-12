In der Jahresschlusssitzung des Mainbernheimer Stadtrats hat Bürgermeister Peter Kraus eine positive Bilanz über das bald abgelaufene Jahr gezogen. "Wieder waren wir ein Jahr lang mit Erfolg bemüht, die Stadt weiterzuentwickeln, Begonnenes weiterzuführen und neue Projekte in Angriff zu nehmen", so Kraus.

Nicht für alles gebe es von jedem Beifall. "Unsere Arbeit wird unterschiedlich bewertet", sagte der Bürgermeister in der Sitzung, die im Balkan-Restaurant "Zum Mile" stattfand. Dem einen gefalle der Bau des Norma-Marktes an der B8, der "andere findet es einen Schmarrn, dass neben Kitzingen und Iphofen nun auch Mainbernheim mit einem Discounter aufwarten muss". Der eine befürworte die Sanierung des Elflein-Anwesens in der Altstadt, der andere könne nicht verstehen, dass man "Geld in so ein altes Gerütsch investiert."

Es gehe aber nicht darum, "Everybody´s Darling zu sein", sondern möglichst die besten Entscheidungen für die Allgemeinheit zu treffen. Er freue sich, so Kraus, wenn "wir als Stadtrat dann Geschlossenheit zeigen und zu den demokratisch zustande gekommenen Entscheidungen stehen, auch wenn wir sie vielleicht selbst auch kritisch gesehen haben".

In der Herrnstraße können die Arbeiten im Frühjahr beginnen

Kraus erinnerte in der Jahresschlusssitzung an die Projekte, die den Stadtrat beschäftigten. Anfang des Jahres ging es um die Umgestaltung der Kellergasse und des Stadtmauerwegs an der Neugasse. Intensiv habe sich das Gremium mit der Straßenumgestaltung im Bereich der Herrnstraße beschäftigt. Dafür sei der Auftrag vergeben, so dass im Frühjahr die Arbeiten beginnen können. Erwartet werde noch der Bewilligungsbescheid der Regierung von Unterfranken, die 90 Prozent Zuschuss auf die zuwendungsfähigen Kosten gewährt.

"Die Sanierung des Turngartens hat mich persönlich viele Nerven gekostet", sagte Kraus. Im Vorfeld sei es wegen der "teilweise unsäglichen Diskussionen im Stadtrat" gewesen, mehr jedoch während der Bauphase, weil sich "die Zusammenarbeit mit den Beteiligten zeitweise als äußerst schwierig gestaltet hat" und die Trockenheit im Sommer ihr Übriges dazu beigetragen habe, dass sich die Bauzeit immer weiter verlängert habe. Gleichwohl sei die Maßnahme gelungen, und die neue Anlage mit der Sitztribüne und dem Versorgungspavillon habe sich bei "Berna klingt echt weihnachtlich" bestens bewährt. "Die Veranstaltungssaison 2023 kann also kommen."

Zur Sicherheit des Schulwegs fand ein Ortstermin statt

Zu verkehrsrechtlichen Themen wie der Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Bundesstraße 8 und der Sicherheit des Schulwegs vom Langwasen zur Grundschule hätten Ortstermine mit der Verkehrsbehörde stattgefunden. Kraus streifte auch die Sanierung der nördlichen Friedhofsmauer, das rückläufige gastronomische Angebot in der Stadt, die Bebauungsplanänderung "Neue Bergstraße" und die erneute Erweiterung des Kindergartens.

Ein umfangreiches und kostenträchtiges Projekt sei in diesem Jahr die Außensanierung der Johanniskirche gewesen, bei der die Stadt als Eigentümerin des Kirchturms für die Turmsanierung aufgekommen ist. In enger Abstimmung mit der Stadt Mainbernheim habe die E-Werk GmbH ihr 20-kV- Netz in diesem Jahr in beachtlichem Umfang erneuert. Stromausfälle in jüngerer Zeit hätten gezeigt, dass eine Ertüchtigung des Netzes erforderlich sei.