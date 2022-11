Für eine kurze Sitzung traf sich am Dienstag der Nordheimer Gemeinderat. Hauptpunkt auf der Agenda war die Änderung des Flächennutzungsplans für den Wohnmobilstellplatz. Diese Änderung wurde vorgezogen, um den Betrieb ab nächster Saison gewährleisten zu können. Auf Nachfrage war sich der Gemeinderat einig, dass die erweiterte ausgewiesene Fläche nun ausreichend ist, zumal der Wohnmobilstellplatz direkt im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Ferner berichtete Zweiter Bürgermeister Bernhard Fiehl, der die Sitzung leitete, dass die Maßnahmen für den Naturschutz und die Landschaftspflege im Flurneuordnungsverfahren nun abgeschlossen sind. In Nordheim wurden gut zwei Hektar vorhandener Strukturen gesichert und aufgewertet mit dem Ziel, die Biodiversität zu stärken. Die Gemeinde ist für den Unterhalt und die Pflege dieser Flächen zuständig.

Wie Bernhard Fiehl bekanntgab, wird ab Freitag, 18. November, 17.00 Uhr, der Bocksbeutelbaum erleuchtet. Am Samstag, 26. November, um 15.30 Uhr eröffnet die Gemeinde Nordheim gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung das Weinkino in den Weinbergen. Im Anschluss daran findet eine Fackelwanderung nach Nordheim sowie die Eröffnung der Weihnachtsstraße statt. Zudem kündigte er an, dass die Fähre in Nordheim vom Heiligen Abend an bis zum 8. Januar kommenden Jahres wegen Betriebsurlaub nicht fahren wird.