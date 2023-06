Hauptthema in der jüngsten Nordheimer Gemeinderatssitzung war der Feuchtigkeitsschaden in der Kita "Inselstrolche". Aktuell wird die genaue Ursache ergründet und der Schaden begutachtet. Dazu werden auch Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt. "Erst danach können die nächsten Schritte eingeleitet werden", teilte Bürgermeisterin Sibylle Säger mit.

Auf Nachfrage stellte sie klar, dass ab dem ersten September die Betreuung für alle Kinder gewährleistet wird. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Mir ist bewusst, dass sich jetzt viele Eltern Gedanken machen". Sobald die Ergebnisse feststehen, ist deshalb auch nochmals ein Elternabend geplant, um alle umfassend zu informieren.

Mehrere Straßensperrungen

Außerdem teilte Säger mit, dass der Bewirtungsvertrag an der Fähre aufgelöst wurde. Dennoch sei eine Bewirtung an der Fähre weiterhin gewünscht, sodass diese nun ausgeschrieben wird.

Weiterhin machte die Bürgermeisterin zahlreiche Ankündigungen. So kommt es vom 30. Juni bis 2. Juli zu einer Sperrung der Langgasse. Ebenso wird die Straße "Am Rain" am 29. Juli für den Verkehr gesperrt. Vom 17. bis 20. Juli besteht im Bereich Weinbergstraße und Hallburger Weg ein Halteverbot. Die Gründungsversammlung des Wasser- und Bodenverbands Nordheim am Main wird voraussichtlich Mitte August stattfinden.