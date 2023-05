Gleich mit einem runden Weinfest-Geburtstag startet die regionale Freiluft-Weinfest-Saison 2023: In Nordheim am Main findet zwischen dem 17. und 21. Mai das 60. Weinfest in der Kastanienalle bei freiem Eintritt statt. Das teilt die VG Volkach in einem Schreiben mit. Nach der dreijährigen, Pandemie bedingten Pause können sich die Gäste auf sieben mit örtlichen Weingütern besetzte Weinpagoden freuen. Zum runden Geburtstag ist das Fest einen Tag länger.

Erstmals laden fünf örtliche Weingüter, die Winzervereinigung "Inselweinmacher" und die Winzergenossenschaft Divino von Mittwoch bis Sonntag zum Weinfestbesuch ein. Rund 70 Weine kommen zum Ausschank. Außerdem warten acht Schlemmertreffpunkte auf die Besucher.

Die musikalische Bandbreite reicht von Oldies über lateinamerikanische Klänge bis hin zu Rock und Blasmusik. Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, wird die Nordheimer Weinprinzessin Antonia Kraiß zusammen mit vielen Ehrengästen und dem Weinadel der Mainschleife um 14.30 Uhr auf dem Festplatz offiziell auf das 60. Nordheimer Weinfest anstoßen.

In den Weinfestplatz ist auch ein Rummelbereich mit Fahr- und Spielgeschäften für Groß und Klein integriert. Am Freitag, 19. Mai, findet zwischen 15 und 18 Uhr der Familiennachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen statt. Am Samstag ist ebenfalls um 15.30 Uhr mit dem Zauberer Bennini Familienzeit auf dem Weinfestplatz. Am Sonntag, 21. Mai, ist zusätzlich zwischen 14 und 17 Uhr das Team von Spaß und Spiel vor Ort.

Die Freizeitbuslinie 105 Mainschleifen-Shuttle verkehrt ab dem Feiertag bis einschließlich Weinfestsonntag und bietet zusätzliche Fahrten auch in den Nachtstunden an. Die Mainfähre Nordheim ist ebenfalls im Weinfest-Einsatz und verlängert die Fahrzeiten.

Alle Informationen mit genauem Fahrplan für Bus und Fähre sowie den Öffnungszeiten des Weinfestplatzes gibt es unter www.nordheim-main.de oder unter www.volkach.de sowie unter Tel.: (09381) 401 12.