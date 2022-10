Die Kläranlage im Prichsenstädter Ortsteil Bimbach und deren Anschluss an eine bestehende Gruppe – diesen Punkt hatte Ratsmitglied Alexander Schöpfel per Mail bei Bürgermeister René Schlehr nachgefragt. Der antwortete unter dem letzten Punkt der Tagesordnung "Informationen aus der Verwaltung" über den aktuellen Stand. Noch sei nichts genaues entschieden, so Schlehr. Es gebe nämlich auch die Option, die Kläranlage in Richtung Oberschwarzach/Lülsfeld anzuschließen, sagte er. "Wir wollen schauen, ob eine Kooperation funktioniert, und wenn ja, wie."

Auch sei in dieser Runde ein Planer vorgestellt, der sich auf die Überarbeitungen kleinerer Kläranlagen spezialisiert hat. Die unterschiedlichen Optionen soll dieser Experte möglichst in der nächsten Ratssitzung vorstellen. Kostentechnisch würden die Planungskosten auf die beteiligten Orte umgelegt, "und da Bimbach der kleinste unter ihnen ist, würden wir auch den kleinsten Anteil zahlen".

Etwas komplexer war die Antwort Schlehrs auf Schöpfels Frage nach dem Thema "Feuerwehrgerätehaus Kirchschönbach". Dort hatte sich Schlehr nach seinen Angaben im Gespräch mit den wenig begeisterten Kommandanten einiges anhören dürfen. Noch immer sei er auf der Suche nach einem Planer, so Schlehr. In diesem Zusammenhang sprach er auch von einer Förderung über gleich zwei Stellplätze für ein einzelnes Feuerwehrfahrzeug, dessen Konzept in der nächsten Sitzung des Kreistages den Bürgermeistern vorgestellt worden sind. Wie genau das aussehen soll, wusste Prichsenstadts Bürgermeister auch noch nicht zu berichten.

Seit einigen Sitzungen behandelt Schlehr die Anfragen aus dem Rat unter dem Tagesordnungspunkt "Informationen aus der Verwaltung". Dafür hatte der Bürgermeister den Punkt "Sonstiges, Wünsche und Anfragen" gestrichen. Als Grund nannte er, dass er in der Vergangenheit des Öfteren auf Anfragen nicht gleich eine Antwort liefern konnte. "Ich kann nicht alles wissen, aber wenn ich die Fragen vor der Sitzung bekomme, kann ich mich viel besser vorbereiten", so sein Argument.

Außerdem hatte sich im Ratsgremium eingebürgert, dass die Anfragen entgegen der Geschäftsordnung des Rates mitunter bis ins letzte Detail ausdiskutiert wurden. Um dies stärker einzudämmen, dürfen die Räte zu Themen, die den Stadtrat betreffen, am Ende der Sitzung Fragen stellen. Die wird der Bürgermeister, so er sie nicht gleich beantworten kann, in der nachsten Sitzung beantworten.

Niemandem den Mund verbieten

Der Wegfall des Punktes "Anfragen" ist nach einer Anfrage seitens eines Ratsmitgliedes bei der Rechtsaufsicht des Landratsamtes gelandet. Auch auf eigene Anfrage erfuhr Schlehr dort, dass er wie oben beschrieben zu verfahren habe. "Ich will hier niemandem den Mund verbieten", sagte er, "falls dieser Eindruck entstanden sein sollte, bitte ich um Entschuldigung." Großartigen Redebedarf sah nach Schlehrs Worten niemand im Rat zu diesem Aspekt.