Die Jahresbetriebspläne 2022 und 2023 für den Kleinlangheimer Gemeindewald waren Thema in der Ratssitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim. Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft, zuständig für die Beförsterung, stellte Daten für den Holzeinschlag und die Pflege des Baumnachwuchses vor. Dabei ging es in der Hauptsache um die Entnahme dürrer Bäume und Maßnahmen für schon eingebrachte Jungpflanzen, da auf Neuanpflanzungen wegen der Trockenheit verzichtet wurde.

Die Ausführungen des Försters begannen mit einer guten Nachricht: Im zu Ende gehenden Jahr wurden rund 55.000 Euro eingenommen, während sich die Ausgaben auf etwa 36.000 Euro beliefen. Was nach Worten Rammensees nicht nur auf dem gestiegenen Brennholzpreis beruhte, sondern auch auf einen vorgesehenen Zaunbau im Waldbereich "Tannenbusch", der nicht verwirklicht wurde.

Zur Holzentnahme teilte er mit, dass es vor allem um dürre Kiefern ging, von denen weitere entnommen werden müssen und erst danach soll der Zaunbau umgesetzt werden. Zum Holzverkauf kam die Aussage, dass der schnell über die Bühne ging. "Und es war gut, dass der Harvester an Frosttagen unterwegs war". Mit Blick auf den weiteren Einschlag mahnte er zur Vorsicht, "denn der Holzvorrat ist endlich". Insgesamt wurden 986 Festmeter eingeschlagen, davon 39 jenseits der Autobahn.

Fehlende Brücke über die Autobahn als Problem

Größere Durchforstungen gab es in der Waldabteilung "Greutern". Die Pflege von Bereichen mit schon eingebrachten Jungpflanzen fand wegen Hitze und Trockenheit erst im August und September statt: "Der Ausfall in den Kulturen war relativ gering". Zufrieden zeigte sich der Forstmann damit, dass der Rehabschuss fast erfüllt wurde, was der Verbissbelastung zugute komme. Teilweise problematisch habe sich die Holabfuhr gestaltet, da die Brücke über die Autobahn im Waldbereich abgerissen wurde.

Bei der Vorstellung der Holzernte2023 ging Rammensee von einer Gesamtmenge von 1240 Festmetern aus, da Rückstände aufgeholt werden müssten. Dabei gehe es nicht nur um dürre Kiefern, sondern auch um Eichen in der Waldabteiung "Greutern", die unter dem Prachtkäferbefall leiden und schwächeln. Im "Speckholz" und weiteren Waldbereichen stehen Durchforstung und Kronenpflege im Laubholz an, während es in den Abteilungen "Roth", "Greutern", "Wutschenberg", "Speckholz" und "Tannenbusch" vor allem um dürre Kiefern geht.

Einige Ratsmitglieder wollten verstärkten Einsatz gegen Brombeeren, was nach Aussage des Forstmanns auch durch die Förderung junger Eichen und Buchen bewerkstelligt werden könnte.

Große Schäden durch den Biber?

Auf fünf Hektar ist Zaunbau im "Tannenbusch" vorgesehen. Eine Wendemöglichkeit soll vor der abgerissenen Autobahnbrücke geschaffen werden. Die finanzielle Prognose 2023 im Gemeindewald liegt bei Einnahmen von rund 57.600 und Ausgaben von etwa 52.500 Euro.

"Unser Wald ist in guten Händen" lautete das Fazit von Bürgermeisterin Gerlinde Stier, Jahresbetriebsplan und -betriebsnachweisung wurden einstimmig abgesegnet.

Angeregt wurden Einebnungen früherer Bereiche für den Sandabbau am "Tannenbusch", um die Flächen für Baumsetzlinge vorzubereiten. Dieser Bereich soll bei einem Ortstermin eingesehen werden, ebenso das Wäldchen an der Grenze zu Feuerbach, das nach Aussage von Ratsmitgliedern große Schäden durch den Biber aufweist.

Abgasabsauganlage für die Feuerwehr in der Diskussion

Dem Rat lag zudem der Antrag der Feuerwehr Kleinlangheim auf Ersatzbeschaffung einer Abgasabsauganlage vor. Bei der Diskussion zum Für und Wider ging es auch um Vorgaben des Arbeitsschutzes und um eine eventuelle Reparatur der bestehenden Anlage. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, man einigte sich darauf, die Anlage bei der Stadtschwarzacher Feuerwehr anzuschauen.

Einstimmig beschlossen wurde die Beteiligung am neuen Wanderkonzept des Naturparks Steigerwald, der Kostenanteil der Gemeinde liegt bei 1940 Euro. Stattgegeben wurde den Anträgen vom Posaunenchor auf Vereins- und Jugendförderung, wofür es 300 Euro gibt und vom Atzhäuser Feuerwehrverein, der für 13 Jugendliche 65 Euro erhält.

Gemeinderat Johann Braun beantragte die Niederlegung seines Mandats aus gesundheitlichen Gründen, was vom Ratskollegium mit Bedauern zur Kenntnis genommen wurde.