Für Kurzentschlossene gibt es beim Exerzitienwochenende im Schweigen der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Diözese Würzburg von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. März, im Geistlichen Zentrum Schwanberg, Haus Sankt Michael, bei Rödelsee noch einige Plätze. Es steht laut KLB-Pressemitteilung unter dem Motto „Glauben und Vertrauen wie Abraham es tat. Die biblischen Erzählungen von Abraham als Anregung für meinen eigenen Glauben“.

Die Exerzitien werden in Form der Karmelitanischen Exerzitien gestaltet, das heißt, es wird nach dem ersten Abendessen bis vor dem Mittagessen am Sonntag komplett geschwiegen. Exerzitienbegleiter Landvolkseelsorger Wolfgang Scharl gibt mit Vorträgen und Meditationen Anregungen zum Nachdenken, Besinnen und Beten. „Jeder kann sich auf seine Weise der Besinnung und dem Gebet sowie der Ruhe und Entspannung widmen“, heißt es in der Einladung.

Schriftliche Anmeldung bis Freitag, 3. März, und weitere Informationen bei der KLB Würzburg, Kilianeum-Haus der Jugend, Ottostraße 1, 97070 Würzburg, Tel.: (0931) 38663721, E-Mail: klb@bistum-wuerzburg.de, Internet: www.klb-wuerzburg.de