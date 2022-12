Seine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Bereich Kitzingen für ihren wichtigen Dienst an den anvertrauten Menschen in den Einrichtungen drückte mit einem Nikolaus am Festtag des Heiligen der pastorale Raum Kitzingen aus.-Dank und Anerkennung für ihren Dienst, im Handeln und Wirken des " Anwalts der Armen, Helfer in den Nöten" so in einem Nikolauslied, so auch das " Tun und Dasein" der Pflege- und Betreuungskräfte für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen, die oft über ihre Kräfte hinaus Zuwendung schenken und durch Menschlichkeit viel zu einem "hier lässt es sich gut sein" beitragen. "Sie tragen dazu bei, ein kleiner Nikolaus für andere zu sein" war auf jedem der Nikolausgrüße des Seelsorgeteams Raum Kitzingen vermerkt. Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz überbrachte die Nikolausgrüße in der Seniorenresidenz Phönix Dettelbach Leiterin der Beschäftigung Frau Arsenyeva, sowie den Mitarbeiterinnen Frau Frank und Frau Wengertsmann, die die Grüße zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern brachten

Von: Lorenz Kleinschnitz (Altenheimseelsorger Dettelbach)